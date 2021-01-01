Рассчитаем стоимость
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9 клиентов из 10 выбирают именно нас
цены выше на 10%
от 300 кг
12 лет на рынке
наличные/карта
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Компания «REAL KABEL» уже на протяжение 12 лет занимается приемом лома кабеля и
проводов в Москве. С нами на постоянной основе сотрудничают множество крупных предприятий, которые стали
нашими клиентами.
В нашем пункте вы можете быть уверенными, что сдадите кабельный лом по максимальной цене. Мы имеем свой большой цех по очистке и переработке, что позволяет принимать БУ кабель в изоляции (оплетке). Также располагаем крупным автопарком под любые объемы кабеля или проводов. Наша бригада занимается резкой и погрузкой любого вида лома кабеля.
Работаем как с юридическими так и физическими лицами. Предоставляем все необходимые документы. Вся деятельность лицензирована. Для оптовых клиентов имеются особо выгодные индивидуальные предложения.
Закажите автомобиль на любой объем Вашего лома кабеля.
Вывоз до 5 тонн
Стоимость: Бесплатно
Погрузка: Обговаривается
Вывоз до 12 тонн
Стоимость: Бесплатно
Длина кузова 6 метров
Вывоз до 20 тонн
Стоимость: Бесплатно
Погрузка: Обговаривается
Оставьте заявку на расчёт стоимости и вы убедитесь,
что мы покумаем кабель по лучшей цене.
Мы являемся компанией, предоставляющей самые высокие цены в Москве и Московской области. Мы не публикуем рекламных (завышенных) расценок. Только реальная цена скупки.
|Вид кабельного лома
|Цена за кг.
|Цена за чистый металл (по выходу / очищенный кабель и провода)
|Медь очищенная (блеск)
|480 руб.
|Медь очищенная (кусок)
|470 руб.
|Медь очищенная (микс)
|465 руб.
|Алюминий
|130 руб.
|Свинец
|85 руб.
|Кабеля и провода с медными жилами (по выходу)
|Медный кабель
|480 руб.
|Медный кабель в изоляции
|480 руб.
|Жженка медного кабеля и проводов
|470 руб.
|Силовой кабель (медный)
|480 руб.
|Кабель UTP (интернет кабель)
|480 руб.
|Кабель UTP (интернет кабель с фольгой)
|480 руб.
|Коаксиальный кабель (гофрированный фидерный)
|480 руб.
|Сварочный кабель
|уточняйте по телефону
|Медный контактный провод (троллея)
|уточняйте по телефону
|Телефонный кабель связи
|уточняйте по телефону
|Слаботочный кабель
|уточняйте по телефону
|Греющий кабель
|уточняйте по телефону
|Нефтепогружной медный кабель
|480 руб.
|Остальные медные кабеля и провода
|уточняйте по телефону
|Кабеля и провода с алюминиевыми жилами (по выходу)
|Алюминиевый кабель
|130 руб.
|Силовой кабель (алюминиевый)
|130 руб.
|Электротехнические алюминиевые провода
|130 руб.
|Алюминиевые СИП провода
|85-130 руб.
|Алюминиевые АС провода
|95-130 руб.
|Остальные алюминиевые кабеля и провода
|уточняйте по телефону
|Кабеля с содержанием свинца (по выходу)
|Медный кабель в свинцовой оболочке
| Медь 480 руб.
Свинец 85 руб.
|Алюминиевый кабель в свинцовой броне
|Алюминий 130 руб.
Свинец 85 руб.
|Свинцовый кабель
|85 руб.
|Трансформаторы
*За большие объемы кабеля дополнительная наценка к стоимости!
Точные цены уточняйте
по номеру +7 (901) 533-90-59
Мы осуществляем прием лома кабеля и проводов в нашем пункте или на выезде. Стоимость скупки всегда зависит от ситуации на рынке цветных металлов. Наша компания предоставит максимально выгодное предложение с высокой ценой под ваш случай. Вы можете сдать любую кабельную продукцию, включая:
Стоимость скупки будет зависеть от вида кабельного лома, сечения и толщины, а также от присутствия брони, обмотки, изоляции. Вы можете получить дополнительную наценку, сдавая лом в больших объемах. Чем больше лома БУ кабеля вы будете сдавать, тем выше будет цена скупки. Предоставляем технику и производим вывоз в Москве и Московской области под любой тоннаж. Продать нам можно очищенный (в оплетке) и неочищенный кабель или провод от изоляции. Проводим любые демонтажные работы, что позволяет вам сдавать кабель в любом виде, будь то обрезки, порезанный кусками, в катушках или смотанные остатки.
Наша компания осуществляет прием кабеля и проводов в Москве и Московской области на приятных для вас условиях. Мы отличаемся от конкурентов современным форматом сотрудничества, индивидуальным подходом и организацией комплексных услуг, включая вывоз. Если ищете, куда сдать старые кабеля и провода в лом дорого (включая кабель, имеющий свинцовую оболочку), советуем воспользоваться нашими проверенными пунктами приема и выездными пунктами. Благодаря высокой цене за килограмм утилизация станет для вас отличным источником дополнительного дохода. Скупка кабеля и проводов (б/у, отходов и новых остатков, в т.ч. очищенных) является примером рационального подхода, соответствующего хозяйственной деятельности и ведению бизнеса в Москве и Подмосковье.
Быстрый процесс рассмотрения заявок, заключения договора и выплаты денег
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Конечно. Цена на кабель оптом будет гораздо выше, если вы сдаете свыше 1 тонны.
Да, наши специалисты демонтируют и увезут любой кабель. У нашей компании отдельный штат специалистов по демонтажу.
Да, мы постоянно сотрудничаем с компаниями.
Газель до 3 тонн, Валдаи до 5 тонн, Камаз и ломовоз до 10-15 тонн.
Мы свяжемся с вами
в ближайшее время