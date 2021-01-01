Прием лома кабеля
по самым высоким ценам
по всей Москве и МО

ДО 480 РУБ/КГ СКУПКА ИЗДЕЛИЕМ ВЫВОЗ ОТ 300КГ
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Прием кабеля и проводов в Москве

Прием медного кабеля
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Прием алюминиевого кабеля
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Прием свинцового кабеля
Прием свинцового кабеля
Электротехнический алюминий
Электротехнический алюминий
Прием кабеля в изоляции
Прием кабеля в изоляции
Скупка кабеля
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Демонтаж кабеля
Демонтаж кабеля
Бесплатный вывоз
Бесплатный вывоз

Наши преимущества

9 клиентов из 10 выбирают именно нас

Высокая цена

Высокая цена

цены выше на 10%

Бесплатный вывоз

Бесплатный вывоз

от 300 кг

Квалифицированность

Квалифицированность

12 лет на рынке

Расчёт на месте

Расчёт на месте

наличные/карта

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примерный вес, стоимость и ответим Вам в течение 10 минут.

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Компания «REAL KABEL» уже на протяжение 12 лет занимается приемом лома кабеля и проводов в Москве. С нами на постоянной основе сотрудничают множество крупных предприятий, которые стали нашими клиентами.

В нашем пункте вы можете быть уверенными, что сдадите кабельный лом по максимальной цене. Мы имеем свой большой цех по очистке и переработке, что позволяет принимать БУ кабель в изоляции (оплетке). Также располагаем крупным автопарком под любые объемы кабеля или проводов. Наша бригада занимается резкой и погрузкой любого вида лома кабеля.

Работаем как с юридическими так и физическими лицами. Предоставляем все необходимые документы. Вся деятельность лицензирована. Для оптовых клиентов имеются особо выгодные индивидуальные предложения.

Вывозим лом кабеля от 300 кг бесплатно!

Закажите автомобиль на любой объем Вашего лома кабеля.

Вывоз кабеля и проводов

Автомобиль Газель

  • Вывоз до 5 тонн

  • Стоимость: Бесплатно

  • Погрузка: Обговаривается

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Вывоз кабеля и проводов

Ломовоз с манипулятором

  • Вывоз до 12 тонн

  • Стоимость: Бесплатно

  • Длина кузова 6 метров

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Вывоз кабеля и проводов

Длинномер

  • Вывоз до 20 тонн

  • Стоимость: Бесплатно

  • Погрузка: Обговаривается

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Рассчитаем стоимость

Оставьте заявку на расчёт стоимости и вы убедитесь,
что мы покумаем кабель по лучшей цене.

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Приемка кабеля

Стоимость скупки лома кабеля на сегодня:

Мы являемся компанией, предоставляющей самые высокие цены в Москве и Московской области. Мы не публикуем рекламных (завышенных) расценок. Только реальная цена скупки.

Вид кабельного лома Цена за кг.
Цена за чистый металл (по выходу / очищенный кабель и провода)
Медь очищенная (блеск) 480 руб.
Медь очищенная (кусок) 470 руб.
Медь очищенная (микс) 465 руб.
Алюминий 130 руб.
Свинец 85 руб.
Кабеля и провода с медными жилами (по выходу)
Медный кабель 480 руб.
Медный кабель в изоляции 480 руб.
Жженка медного кабеля и проводов 470 руб.
Силовой кабель (медный) 480 руб.
Кабель UTP (интернет кабель) 480 руб.
Кабель UTP (интернет кабель с фольгой) 480 руб.
Коаксиальный кабель (гофрированный фидерный) 480 руб.
Сварочный кабель уточняйте по телефону
Медный контактный провод (троллея) уточняйте по телефону
Телефонный кабель связи уточняйте по телефону
Слаботочный кабель уточняйте по телефону
Греющий кабель уточняйте по телефону
Нефтепогружной медный кабель 480 руб.
Остальные медные кабеля и провода уточняйте по телефону
Кабеля и провода с алюминиевыми жилами (по выходу)
Алюминиевый кабель 130 руб.
Силовой кабель (алюминиевый) 130 руб.
Электротехнические алюминиевые провода 130 руб.
Алюминиевые СИП провода 85-130 руб.
Алюминиевые АС провода 95-130 руб.
Остальные алюминиевые кабеля и провода уточняйте по телефону
Кабеля с содержанием свинца (по выходу)
Медный кабель в свинцовой оболочке Медь 480 руб.
Свинец 85 руб.
Алюминиевый кабель в свинцовой броне Алюминий 130 руб.
Свинец 85 руб.
Свинцовый кабель 85 руб.
Трансформаторы

*За большие объемы кабеля дополнительная наценка к стоимости!

Точные цены уточняйте
по номеру +7 (901) 533-90-59

Мы осуществляем прием лома кабеля и проводов в нашем пункте или на выезде. Стоимость скупки всегда зависит от ситуации на рынке цветных металлов. Наша компания предоставит максимально выгодное предложение с высокой ценой под ваш случай. Вы можете сдать любую кабельную продукцию, включая:

  • Медный кабель
  • Алюминиевый кабель
  • Кабель в изоляции и оплетке
  • Остатки кабеля
  • Электротехнический кабель
  • Неликвиды
  • Телефонный подземный кабель
  • Кабель в свинцовой броне (оболочке)
  • Кабель телефонии и интернета
  • Монтажные провода и отходы

Что влияет на цену покупки?

Стоимость скупки будет зависеть от вида кабельного лома, сечения и толщины, а также от присутствия брони, обмотки, изоляции. Вы можете получить дополнительную наценку, сдавая лом в больших объемах. Чем больше лома БУ кабеля вы будете сдавать, тем выше будет цена скупки. Предоставляем технику и производим вывоз в Москве и Московской области под любой тоннаж. Продать нам можно очищенный (в оплетке) и неочищенный кабель или провод от изоляции. Проводим любые демонтажные работы, что позволяет вам сдавать кабель в любом виде, будь то обрезки, порезанный кусками, в катушках или смотанные остатки.

Фото последних скупок лома кабеля

Обрезки кабеля с медной жилкой
Обрезки кабеля с медной жилкой
Вывоз кабеля и проводов
Кабель в изоляции
Медный кабель
Кабель на катушках
Пукт приема кабеля

Для выгодной сдачи кабеля на лом воспользуйтесь советами профессионалов:

  • Подготовьте партию для доставки на пункт приема кабеля. Снимите изоляцию, осуществите очистку от загрязнений. Без особой необходимости не пользуйтесь обжигом. Термическая обработка приведет к повреждению меди и снижению окончательной цены приема медного кабеля. В нашей компании имеется собственный цех по обработке всех видов кабеля.
  • Оцените предложения, соответствующие приемным пунктам, поинтересуйтесь дополнительными услугами принимающей компании. Бесплатная доставка плюс помощь в демонтаже окажут положительное влияние на ваш доход.
  • Осуществите подготовку крупной партии. С оптовыми поставщиками компания работает на индивидуальных условиях, повышая цену и рассчитывая на постоянное сотрудничество. Мелкие доставки являются более затратными по времени и стоимости аренды транспорта.
  • Сотрудничайте с официальными и опытными скупщиками. Рынок приема кабеля обширен, особенно в Москве. Внимательно относитесь к процедуре выбора приемщика кабеля. Главный показатель добросовестности заключается в наличии лицензии, а также в гарантии моментального расчета с клиентом.

Наша компания осуществляет прием кабеля и проводов в Москве и Московской области на приятных для вас условиях. Мы отличаемся от конкурентов современным форматом сотрудничества, индивидуальным подходом и организацией комплексных услуг, включая вывоз. Если ищете, куда сдать старые кабеля и провода в лом дорого (включая кабель, имеющий свинцовую оболочку), советуем воспользоваться нашими проверенными пунктами приема и выездными пунктами. Благодаря высокой цене за килограмм утилизация станет для вас отличным источником дополнительного дохода. Скупка кабеля и проводов (б/у, отходов и новых остатков, в т.ч. очищенных) является примером рационального подхода, соответствующего хозяйственной деятельности и ведению бизнеса в Москве и Подмосковье.

Вы можете сдать нам любой лом кабеля

Прием кабеля ВВГ Прием кабеля NYM Прием кабеля СИП Прием кабеля КГ Прием кабеля ПВС Прием кабеля АВВГ Прием кабеля ШВВП Прием кабеля МФ Прием кабеля АСБ Прием провода ШВВП Прием кабеля КГ-хл Прием кабеля КГ-т Прием кабеля КГН Прием кабеля ВВБГ Прием кабеля ВВГ-П Прием кабеля ВВГ-ХЛ Прием кабеля ВВГ3 Прием кабеля ВБбШв Прием провода ПБПП – ПУНП Прием кабеля ППВ Прием провода АПВ Прием провода ПВ1 Прием кабеля ВВГнг Прием кабеля ВВГп Прием кабеля ВВГз Прием провода ПВ3 Прием кабеля N2XSEY Прием медной стружки Прием медной проволоки Прием кабеля КГВЭВ Прием кабеля КРШС Прием кабеля КПГ Прием кабеля КОГ Прием кабеля КГЭШ Прием кабеля ВБВ Прием кабеля NYM-J Прием кабеля КГН Прием кабеля АПвПу Прием кабеля ТПП Прием кабеля связи Прием кабеля ААБл Прием кабеля КПСЭнг Прием кабеля мс Прием кабеля ЦОСБ Прием кабеля ВПБШВ Прием кабеля ЦСБ, ЦСБ2л, ЦСБв, ЦСБг, ЦСБл, ЦСБнл, ЦСБшв Прием кабеля ЦСшв Прием кабеля ПВББШВ, ПВББШнг, ПВББШп, ПВББнг Прием кабеля ЦСшв Прием кабеля КРНБ, КРНБГ, КРНГ Прием кабеля ЦСпл Прием кабеля КРВБ, КРВБг, КРВГ, КРВГэ Прием кабеля КВПБШВ Прием кабеля СШВ Прием кабеля ПВБП, ПВВГ, ПВВнг Прием кабеля КВВГ, КВВГнг, КВВГэ Прием кабеля ЦСпг Прием кабеля ПВП, ПВП2г, ПВПг, ПВПу, ПВПу2г, ПВПуг Прием кабеля ЦСкл Прием кабеля КВББшв, КВББшнг, КВВБг Прием кабеля МКТС, МКТСБ, МКТСБл, МКТСГ Прием кабеля ППГнг (А) Прием кабеля КМГ-4, КМГшп-4 Прием кабеля КГЭ Прием кабеля КМБл-4, КМЛп, КМБпшп, КМБшп Прием кабеля МКПАБл, МКППАБп Прием кабеля МКСК, МКСКл Прием кабеля МКСБг, МКСБлг, МКСБпШп, МКСБШп Прием кабеля ВРБ, ВРБГ, ВРГ Прием кабеля СБ, СБ2Л, СБ2ЛГ, СБ2ЛШВ Прием кабеля СП, СП2Л, СПГ, СПЛ Прием кабеля СГ, СКЛ Прием кабеля СБВНГ, СБГ, СБЛ, СБЛШВ, СБШВ

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выгодным условиям в Москве и МО

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Мы производим прием, скупку кабеля и проводов во всех крупнейших городах Московской области

Часто задавемые вопросы

  • А оптом будет дороже?

    Конечно. Цена на кабель оптом будет гораздо выше, если вы сдаете свыше 1 тонны.

  • Вы готовы взять на себя демонтаж кабеля?

    Да, наши специалисты демонтируют и увезут любой кабель. У нашей компании отдельный штат специалистов по демонтажу.

  • Вы сотрудничаете с юридическими лицами?

    Да, мы постоянно сотрудничаем с компаниями.

  • Какой транспорт вы используете?

    Газель до 3 тонн, Валдаи до 5 тонн, Камаз и ломовоз до 10-15 тонн.

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