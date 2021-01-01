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Компания «REAL KABEL» уже на протяжение 12 лет занимается приемом лома кабеля и проводов в Москве. С нами на постоянной основе сотрудничают множество крупных предприятий, которые стали нашими клиентами. В нашем пункте вы можете быть уверенными, что сдадите кабельный лом по максимальной цене. Мы имеем свой большой цех по очистке и переработке, что позволяет принимать БУ кабель в изоляции (оплетке). Также располагаем крупным автопарком под любые объемы кабеля или проводов. Наша бригада занимается резкой и погрузкой любого вида лома кабеля. Работаем как с юридическими так и физическими лицами. Предоставляем все необходимые документы. Вся деятельность лицензирована. Для оптовых клиентов имеются особо выгодные индивидуальные предложения.

Мы осуществляем прием лома кабеля и проводов в нашем пункте или на выезде. Стоимость скупки всегда зависит от ситуации на рынке цветных металлов. Наша компания предоставит максимально выгодное предложение с высокой ценой под ваш случай. Вы можете сдать любую кабельную продукцию, включая:

Медный кабель

Алюминиевый кабель

Кабель в изоляции и оплетке

Остатки кабеля

Электротехнический кабель Неликвиды

Телефонный подземный кабель

Кабель в свинцовой броне (оболочке)

Кабель телефонии и интернета

Монтажные провода и отходы

Что влияет на цену покупки?

Стоимость скупки будет зависеть от вида кабельного лома, сечения и толщины, а также от присутствия брони, обмотки, изоляции. Вы можете получить дополнительную наценку, сдавая лом в больших объемах. Чем больше лома БУ кабеля вы будете сдавать, тем выше будет цена скупки. Предоставляем технику и производим вывоз в Москве и Московской области под любой тоннаж. Продать нам можно очищенный (в оплетке) и неочищенный кабель или провод от изоляции. Проводим любые демонтажные работы, что позволяет вам сдавать кабель в любом виде, будь то обрезки, порезанный кусками, в катушках или смотанные остатки.